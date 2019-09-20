Ferdi Kadıoğlu: İçkici değilim

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda’da bir otomobilde çekilen ‘Bij Andy in de auto’ adlı TV programına konuk oldu.

İşte o röportajın bir kısmı:

"İÇKİCİ DEĞİLİM, FUTBOLA ODAKLANDIM"

-Hiç dışarı çıkıyor musun?

"Türkiye’de nerdeyse hiç çıkmıyorum. Zaten ben içkici de değilim. Tamamen futbola odaklandım."





"BABAN G.SARAYLI' DEYİNCE KAHKAHAYI BASTI"

Bunun üzerine sunucu tarafından kendisine ‘Bir baba olarak gurur duyuyorsun, benim oğlum Fenerbahçe’de oynuyor diye. Halbuki baban Galatasaraylı’ ifadeleri kullanılan Ferdi Kadıoğlu, bu sözlerin ardından şöför koltuğunda oturan Andy ile birlikte kahkalara boğuldu ve şu ifadeleri kullandı: “Futbolu yaşıyorlar orda sinirleniyorlar. Anormal bir şey. Birbirleriyle iş yerlerinde alay ediyorlar takımları yenilirse. Sonra 1 hafta hasta kalıyorlar.”

"İDOLÜM ISCO, STİLİMİZ AYNI"

-Futbolcu olarak idolün kimdir?

"Isco idolüm. Biraz benden kısa ama oyun stilimiz aynı. O da benim gibi bu sezon pek oynayamadı."



