Ferdi Kadıoğlu: Isco'ya benziyorum

Fenerbahçe gençleştirme operasyonu kapsamında Nec Nijmegen’den 1.4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydikten sonra ilk açıklamasını yapmış oldu.

İşte Milliyet'e konuşan Ferdi'nin sözleri:

Malum Süper Lig, Hollanda’ya göre daha sert. Fiziksel açıdan bir dezavantaj yaşayıp yaşamayacağını öğrenmek istediğimizde “Bu durumu zekamla aşmam lazım. Bu nedenle zeki olmak zorundayım. Hollanda ligi daha taktik üzerine kurulu. Burada ise durum biraz daha değişik” karşılığını aldık.

ISCO'YA BENZİYORUM

Genç futbolcuya bir idolü ya da kendisini benzettiği bir oyuncu olup olmadığını sorduğumuzda ise ilginç bir cevapla karşılaştık: “Messi idolüm. Isco’yu da çok beğeniyorum. Kendimi oyun ve stil anlamında da ona benzetiyorum...”

Potansiyeli ile ilerleyen yıllara damga vuracak isimlerden biri olan Ferdi gelecek planları içinse, “İlk hedefim Fenerbahçe’de iyi bir kariyer yapmak ve oynamak” ifadelerini kullandı.