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Ferdi Kadıoğlu kupada tam not aldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 4-0 kazanılan İstanbulspor maçında 1 gol 1 asistlik performansla göz doldurdu.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'u 4 golle geçtiği Türkiye Kupası mücadelesinin başrol isimlerinden biri, Ferdi Kadıoğlu oldu.

1 GOL 1 ASİST YAPTI

Ligde fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, kupada aldığı süreyi iyi değerlendirdi.

İstanbulspor maçında 2 dakika içinda 1 gol atıp 1 de asist yapan Ferdi, karşılaşmanın kilidini açan futbolcuydu.

Ferdi'nin performansı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcu için övgü dolu mesajlar paylaştı.

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