Ferdi Kadıoğlu kupada tam not aldı

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'u 4 golle geçtiği Türkiye Kupası mücadelesinin başrol isimlerinden biri, Ferdi Kadıoğlu oldu.
1 GOL 1 ASİST YAPTI
Ligde fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, kupada aldığı süreyi iyi değerlendirdi.
İstanbulspor maçında 2 dakika içinda 1 gol atıp 1 de asist yapan Ferdi, karşılaşmanın kilidini açan futbolcuydu.
Ferdi'nin performansı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcu için övgü dolu mesajlar paylaştı.