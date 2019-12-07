Ferdi Kadıoğlu taraftarı büyüledi

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 5-2 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Puanını 25'e yükselten sarı-lacivertli ekipte 46. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasında da iyi bir oyun ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu, dün akşam da klasını konuşturdu.

Mücadelenin 74. dakikasında ceza sahası dışından harika bir gole imza atan Ferdi, daha çok süre almak istediğini söyledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

TAKIMDAN AYRILABİLİRİM DEMİŞTİ

Daha önce verdiği röportajlarda oynayamadığı için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediğini söyleyen yetenekli futbolcunun bundan sonraki süreçte daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.