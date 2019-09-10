Ferdi Kadıoğlu: Türkçe çok zor bir dil

Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla çıkışa geçen Ferdi Kadıoğlu, U21 Hollanda Milli Takımı kampında bir röportaj verdi.

Ülke basınına konuşan Ferdi, İstanbul’daki hayatını anlattı. Şu anda Türkçe dersler aldığını söyleyen genç orta saha, zorlandığını itiraf etti.

"TÜRKÇE DERSLER ALIYORUM"

Her yere her gün en az 3 tercümanla gitmenin zor olduğunu ve bu nedenle Türkçe öğrenmek istediğini kaydeden yıldız oyuncu, “Türkçe dersler alıyorum. Haftada bir kez özel ders yapıyoruz. Gerçekten çok zor bir dil. Öğrenmesi çok zor. Kulüpte tercümanlarımız var ama ben öğreneceğim” dedi.