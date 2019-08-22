Ferdi: Öğretmenim Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu, henüz 16 yaşında Galatasaray A Takımı'nda oynamaya başlamıştı.

O dönemde Sarı-Kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi, o dönemin en önemli genç yeteneği olan Emre ile yakından ilgilenmiş, gelişiminde önemli pay sahibi olmuştu.

Artık 39 yaşında tecrübeli bir futbolcu olan Belözoğlu, şimdi kendisi genç futbolcularla yakından ilgileniyor. Tecrübeli oyuncu, özellikle Ferdi Kadıoğlu'nu adeta yanından ayırmıyor.

"BİZİM İÇİN ŞANS"

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Emre abi her konuda bana çok yardımcı oluyor. İdmanlarda yakından ilgileniyor, neler yapmam gerektiğini, hangi yönlerimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Maçlardan önce de benimle konuşuyor. Ondan çok şeyler öğreniyorum. Emre abinin bizimle olması, takımdaki tüm gençler için önemli bir şans" ifadelerini kullandı.