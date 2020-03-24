Ferdinand: Premier Lig iptal edilmeli

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de ertelenen Premier Lig'in kaderinin ne olacağı belirsizliğini sürdürüyor.

Liverpool'un 2 galibiyet daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Premier Lig'de, bitime 9 hafta kala maçlar askıya alınmıştı.

41 yaşındaki eski futbolcu Rio Ferdinand, Premier Lig'in bu sezon geçersiz sayılması gerektiğini söyledi.

''BAŞKA BİR YOL GÖREMİYORUM''

İngiltere'nin eski yıldızı, Liverpool'un Premier Lig kupasını ilk kez evine götürecek olmasına rağmen ligin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. Instagram hesabından açıklama yapan Rio Ferdinand, "Manchester United'ı desteklediğim için ligin iptalini isteyeceğimi düşünen birçok Liverpool taraftarı olacağını biliyorum. Fakat bu yüzden söylemiyorum, sağlığımızın tehlikeye atılmadığı başka bir yol daha göremiyorum. Bütün kararlar kapalı kapılar ardında alınıyor ama oyuncular hala sahaya çıkıyor. Futbolcular toplumun bir parçası olarak görülmüyorlar mı?" dedi.