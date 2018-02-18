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Feghouli: Fatih Terim'in gelişiyle motivasyonumuz arttı

Sofiane Feghouli, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte yaşanan pozitif havanın şampiyonluk yarışında motivasyonlarını artırdığını söyledi.

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Cezayirli yıldız Feghouli, Tudor döneminde lige iyi başlamalarına rağmen, daha sonra sıkıntılı bir sürece girdiklerini, bu durumun soyunma odasına da olumsuz yansıdığını ifade etti.

TERİM'İN GELİŞİYLE BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından taraftar desteğinin ve camianın şampiyonluğa inancının daha da arttığını vurgulayan Feghouli’nin, "Yeni bir sisteme ve hocaya alışma sürecinin daha zor olacağını düşünürken, bazı şeyler kolayca çözülmeye başladı. Desteğin artması bizi pozitif yönde etkiledi. Terim’in gelişiyle hem saha içinde hem de saha dışında birçok şey değişti. Daha çok hücumu düşünen bir takım olduk" dedi.

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