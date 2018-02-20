Maç öncesi ABD milli marşının ünlü bir kişi tarafından seslendirilmesi geleneği nedeniyle bu yıl şarkıcı Fergie seçilmişti. Ancak Fergie'nin milli marş yorumu, salondaki herkes tarafından alaya alınırken, sosyal medyada da büyük çapta olumsuz yönde eleştirildi.

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

MARŞA CAZ KATMAYA ÇALIŞINCA..

The Black Eyed Peas hip hop grubunun üyesi olarak ün yapan ve solo kariyeriyle şöhretini pekiştiren Fergie'nin, caz üslubu ile ateşli şekilde söyleme zahmetine girdiği ve sonuna doğru detone de olduğu marş, bazı basketbolcuları da şok etti.

DİNLEYEN ÜNLÜLER KENDİLERİNİ ZOR TUTTU

LeBron James kendini gülmekten alamazken Draymond Jamal Green yüzünü şekillere sokup sonunda dilini çıkarttı.

"MİLLİ MARŞI KATLETTİ"

Seyirciler arasındaki Chance the Rapper ve gece talk şov sunucusu Jimmy Kimmel de gülmekten kendini alamayanlardandı.

Hem medyada hem de sosyal medyada, Fergie'nin milli marşı doğradığı, katlettiği, rezil ettiği yorumları yapıldı.

"BUNUN ÜSTÜNE BİR SİGARA İÇİLİR"

TNT kanalındaki All Star yayınında diğer spor yorumcuları kıkırdaşırken ünlü emekli basketbolcu Charles Barkley, "bunu dinledikten sonra üstüne bir sigara içmek ihtiyacı hissettiğini" dile getirdi.