Ferguson, Manchester antrenmanında

Manchester United'a tarihindeki en şaşaalı günlerini yaşatan Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar antrenmanını izledi. İskoç futbol adamı, görevden ayrıldıktan sonra David Moyes ve Louis van Gaal dönemlerinde antrenmanlarda hiçbir zaman yer almadı.

FERGUSON DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ

77 yaşındaki Ferguson, 18 Aralık'ta görevden alınan Jose Mourinho döneminde ise çağrıldığı antrenmanı izlemişti. Eski oyuncusu ve İngiliz ekibini sezon sonuna kadar çalıştırmak için anlaşan anlaşan Ole Gunnar Solskjaer'in davetini geri çevirmeyen Ferguson, beyin kanaması kanaması geçirdikten sonra ilk kez Manchester anchester United antrenmanını enmanını izledi.

Ferguson'lu antrenmanlı değerlendiren Solskjaer, "Antrenman sahasında eğlenceli zamanlar geçirdi. Teknik heyet ile güzelce sohbet etti ve bizi cesaretlendirdi" dedi.

Solskjaer, İskoç çalıştırıcıyla ilgili olarak ise, "Onunla 15 yıl çalıştım ve geçen hafta beni o yıllardakinden fazla etkiledi. Ancak onu bilgilendirmeye devam ettim. Manchester United'da teknik ekibin işinin zor olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.