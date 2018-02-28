Fernandao, Beşiktaş derbisinde yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Fernandao'ya Beşiktaş derbisinde gol attıktan sonra taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza verdi.
DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'la oynanan lig maçında hareket yaptığı için ceza alan Fernandao, kupada Beşiktaş'a ve ligde Akhisarspor'a karşı takımını yalnız bırakacak.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."