Fernanda Fatih Terim'den forma bekliyor

Galatasatay'ın Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı ön libero oyuncusu Fernando Reges, sakatlığını atlattı.

BURSASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

Benfica karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tam 1 aydır Galatasaray forması giyemeyen Brezilyalı oyuncu, Teknik Direktör Fatih Terim'in tercihini beklemeye geçti. Sakatlığını 10 gün önce atlatan ancak Terim'in, Antalyaspor maçında kadroda yer vermediği Fernando, Bursa deplasmanında formasına kavuşmayı hedefliyor.

ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM

Fernando'nun, Galatasaray Teknik heyeti ile görüşerek "Hazırım ve görev verirseniz takım için elimden geleni yapmak istiyorum" diyerek hazır olduğunu' ve görev beklediğini ilettiği öğrenilirken Terim'in tercihi merak konusu oldu.