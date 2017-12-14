Fernandao 9 ay sonra gol attı

Şenol Güneş: Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu

Beşiktaş ve Bayern Münih'in eski golcüsü Mario Gomez, eşleşme hakkında konuştu. Golcü futbolcu, "Onlar için imkansız diye bir şey yok" dedi.

Devre arasında Vida'yla sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş'ın gündeminde Demba Ba ve bir sağ bek transferi var.

Dursun Özbek, Tudor'a vasıfsız diyen Okan Buruk'u eleştirerek, "Galatasaray'a hoca olmak istiyorsa yolu bu değil." dedi.

Uluslararası vergi ve danışmanlık şirketi olan Deloitte, her yıl açıkladığı para ligi olan "Deloitte Money League"in yeni raporunu sundu.

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euroya transfer ettiği Ndiaye için Fransa'dan teklif geldi.

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'i devre arasında transfer etmek için girişimlere başladı.

1 Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol Bucaspor'un Sivassapor'u kupada 1-0 yenerek tur atladığı maçta Abdullah Balıkuv'un attığı gol akıllara Roberto Carlos'u getirdi.

2 Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u rahat bir şekilde geçmesinden sonra konuşan Kocaman, kazanmaya alıştıklarını söyledi.

3 Cenk satılırsa Demba Ba alınacak Devre arasında Vida'yla sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş'ın gündeminde Demba Ba ve bir sağ bek transferi var.

4 City İngiltere'de iki rekor daha kırdı Swansea City'ye konuk olan Manchester City, 4-0 kazandığı maçın ardından en iyi sezon başlangıcı ve galibiyet serisi rekorlarını kırdı.

5 Fikret Orman'dan uyarı: Almanya'daki maça gelmeyin Fikret Orman, olay çıkması durumunda UEFA'dan men cezası alacaklarını, bu yüzden taraftarın B.Münih maçına gelmemesi gerektiğini söyledi.

6 Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı 2 yıl önce şehit olan polis Şahin Altmış, oğlu Enes'e "Fenerbahçe maçına götüreceğim" diye söz vermişti, meslektaşları gerçekleştirdi.

7 Barcelona Mesut'u alıyor Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'i devre arasında transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Mario Gomez'den Almanlara: Beşiktaş vazgeçmez Beşiktaş ve Bayern Münih'in eski golcüsü Mario Gomez, eşleşme hakkında konuştu. Golcü futbolcu, "Onlar için imkansız diye bir şey yok" dedi.

9 Ndiaye'ye Fransa'dan talip var Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euroya transfer ettiği Ndiaye için Fransa'dan teklif geldi.