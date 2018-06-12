Fernandao Arabistan'a transfer oldu

Fenerbahçe, Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olduğunu açıkladı. Brezilyalı golcü, Emre Çolak ile takım arkadaşı oldu.

AL WEHDA'YA TRANSFER OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana’nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. José Fernando Viana de Santana’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

2015-16 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Fernandao, geçen sezon uzun süreli sakatlık yaşamasına rağmen, ligde çıktığı 18 maçta 9 gol atmıştı.



TEK FORVET SOLDADO KALDI

Van Persie, kiralık sözleşmesi biten Janssen ve son olarak Fernandao'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin ideal 11'inde şu an itibariyle kalan tek santrfor Soldado.