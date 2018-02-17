Fernandao: Beşiktaş maçı zor geçecek

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından Fernandao açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE İYİ HAZIRLANACAĞIZ

Galibiyet ve Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Fernandao "Bütün takımı tebrik ederim. Maçın önemini biliyorduk, kazandık. Önemli bir maça çıkacağız. İyi dinlenerek Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz." dedi.

Attığı golle ilgili görüşü istenen Fernandao, "Gol attığım zaman mutlu oluyorum. Ben bir forvetim ve bunun için yaşıyorum. Takımıma yardım ettiğim zaman keyif alıyorum." diye konuştu.

DERBİ HER ZAMAN ZOR GEÇER

Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Brezilyalı isim, "Beşiktaş maçı çok zor olacak. Beşiktaş maçının her zaman zor olduğunu biliyoruz. Bu hafta iyi hazırlanarak kazanmak için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.