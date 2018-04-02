Fernandao: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

Fenerbahçe'de 3. sezonunu tamamlamak üzere olan Brezilyalı forvet Fernandao, Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj verdi.



Sarı - lacivertli ekipteki geleceğinden, şampiyonluktan ve gol sevincinden de bahseden Fernandao, ligin zirvesi için hala şansları olduğunu ifade etti.

BENCE HALA ŞANSIMIZ VAR

Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını belirten Fernandao, "Zirve yolunda puan rekabeti içinde olduğumuz takımlardan ziyade, alt sırada bulunan takımlara karşı kaybettiğimiz puanlar şampiyonluğu belirliyor bence. Ben, hala şansımızın olduğuna inanıyorum ve bunun için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan golcü oyuncu, "4,5 yıldır Türkiye'deyim, çok iyi adapte oldum. 1 yıl daha kontratım var. Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olduğu ve kalmamı istediği müddetçe burada kalacağım" diyerek yönetime mesaj yolladı

BEŞİKTAŞ'I ELEYİP FİNALE ÇIKACAĞIZ

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan tur ile ayrılmak istediklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız Beşiktaş maçında taraftarlarımızın stadımızı doldurup yine bizi desteklemelerini istiyorum.UEFA Kupası'na direkt katılmamızı sağlayacak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ı yarı finalde eleyip kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.