Fernandao: Bolu'dan 6 gol yememiz çok abartıldı

Fenerbahçe, geçtiğimiz cuma günü hazırlık maçında Boluspor'a 6-2 yenildi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

FERNANDAO ABARTMAYIN DEDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Twitter'dan her ne kadar hazırlık maçı olsa da Fenerbahçe'nin 6 gol yemesini kabul edemediklerini ifade etse de, Brezilyalı golcü Fernandao aynı fikirde değil.

Fenerbahçe'nin golcüsü açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. 6-2'lik Boluspor yenilgisinin çok abartıldığını belirten Brezilyalı forvet, "Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı ve skor çok da önemli değil. Bunun üzerinden yıpratılmamızı doğru bulmuyorum" dedi.

Kayseri maçıyla yeniden ilk 11'e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi.