Fernandao Bursa'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybeden ve haftalardır kadroya giremeyen Fernandao için Bursaspor devre arası renklerine bağlamak istiyor.

ŞEHRE DAVET EDİLDİ

Forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Timsah eski öğrencisi Sambacı konusunda ısrarını sürdürüyor. İlk adımı atan Bursa yönetimi Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram'ı şehre davet etti.

BAŞKAN DEVRE ARASI GÖRÜŞÜRÜZ DEMİŞTİ

Bursaspor Başkanı Ali Ay daha önce yaptığı açıklamada; "Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz. Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir" ifadelerini kullanmıştı. .