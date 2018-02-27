Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber geldi.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş karşısında attığı golün ardından yaşadığı sevinç nedeniyle Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Fernandao PFDK'ya sevk edildi.

TFF'de yapılan açıklamada Fernandao'nun 'hakaret' nedeniyle sevk edildiği belirtildi. Aynı karşılaşmada taraftarın 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Fenerbahçe de PFDK'ya sevk edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''