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Fernandao ve Josef idmanı yarıda bıraktı

Antrenman sırasında adalesinde sertleşme olan Josef de Souza ve Fernandao, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, hücum organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi. Ağrıları olan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici'ye özel bir antrenman programı uygulandı.

Antrenman sırasında adalesinde sertleşme olan Josef de Souza ve Fernandao, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.

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