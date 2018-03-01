Ensonhaber.com'a dön

Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1'e indirdi. Brezilyalı futbolcu bu akşamki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi
Yorum Yap

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fernandao verdiği cezada indirime gitti.

CEZASI 1 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyle "hakaret" gerekçesiyle PFDK tarafından iki maç men cezasına çarptırılan Fernandao'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından "Sportmenliğe aykırılık" olarak değerlendirildi ve Brezilyalı futbolcunun cezası 1 maça düşürüldü.

AKHİSAR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Beşiktaş ile oynanacak olan kupa maçında görev yapamayacak olan Fernandao, Fenerbahçe'nin ligde Akhisar ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM