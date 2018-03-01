Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fernandao verdiği cezada indirime gitti.

CEZASI 1 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyle "hakaret" gerekçesiyle PFDK tarafından iki maç men cezasına çarptırılan Fernandao'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından "Sportmenliğe aykırılık" olarak değerlendirildi ve Brezilyalı futbolcunun cezası 1 maça düşürüldü.

AKHİSAR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Beşiktaş ile oynanacak olan kupa maçında görev yapamayacak olan Fernandao, Fenerbahçe'nin ligde Akhisar ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.