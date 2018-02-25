Fernandao'nun golü Beşiktaşlıları çıldırttı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik derbide Fenerbahçe, Fernandao'nun 8. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Ancak Brezilyalı futbolcunun attığı gol kurallar gereği net ofsayt.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

KURALLAR GEREĞİ VİDA KALECİ KONUMUNDA

Fenerbahçe'nin atağında top kaleci Fabri'den sekip Giuliano'nun önünde kaldı. Brezilyalı Giuliano'nun topa vurduğu anda Fernandao Fabri'nin arkasında, Vida da kaleyi koruyan pozisyondaydı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Kurallara göre, Fernandao kaleci Fabri'nin arkasında olduğu için, Vida kaleci sayılıyor (yani son adam) ve Fernandao top Giuliano'nun ayağından çıktığı an herhangi bir Beşiktaşlı oyuncudan kaleye daha yakın olduğu için pozisyon ofsayt oluyor.

Golün ofsayt olmaması için pozisyonda Fernandao'nun Vida dışında bir başka Beşiktaşlı oyuncudan daha geride olması gerekiyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)