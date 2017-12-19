Fernandao'ya Brezilya'dan teklif var

Fernandao'nun taliplerinden Cruzeiro'dan yeni bir açıklama geldi.

"BİZE GELİRSE ÇOK GOL ATAR"

Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Itair Machado, Fernandao'nun Adana Demirspor'a 2 gol attığı maçı izlediğini vurgularken, "Sosyal medyada taraftarların Fernandao konusunda olumsuz yorumlarını gördüm, ancaka Fernandao çok iyi bir oyuncu. Eğer bize gelirse, çok gol atacak bir isim. Fenerbahçe'nin ana ve yedek forveti sakatlanmıştı ve maça Fernandao ile başladılar. İki gol attı ki, attığı ilk gol de çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Cruzeiro için transferdeki önemli engellerden biri futbolcunun yüksek maaşı. Ayrıca Fenerbahçe Fernandao'yu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.