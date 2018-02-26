Fernandao'ya ceza yolda

Ligin en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş derbisini kaybetmenin şokunu yaşayan Fenerbahçe bu kez de golcüsü Fernandao konusunda ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

PFDK'YA SEVK EDİLECEK

Derbi maçının 8. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ancak yaptığı kol hareketi nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının tepkisini toplayan Fernandao'nun sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.

Van Persie'nin dil (tribünlere), Talisca'nın parmak (Volkan Demirel'e) ve Caner Erkin'in kol hareketini (Mete Kalkavan'a) es geçmeyen, benzer vukuatlarda hassas davranan TFF Hukuk Müşavirliği, Brezilyalı yıldızın da yine tribünlere yönelik hareketinden dolayı PFDK'ya sevkini gündeme getirdi. Brezilyalı futbolcunun eylemi sırasında Beşiktaş tribünlerinin sözlü ve sahaya yabancı madde atarak karşılık vermesi Fernandao'yu ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.

TRİBÜNLER REAKSİYON GÖSTERDİ

Fernandao'nun klasik gol sevinci sonrası iki kolunu geriye çekerek tribünlere karşı yaptığı hareket akıllara Felipe Melo'nun 2013-14 sezonunda yine Beşiktaş maçı sonrası tribünlere yaptığı benzer hareketi gündeme getirdi.

Brezilyalı futbolcu maç sonrası orta sahada kale arkası tribünlerine yönelik 'Fernandao'vari yaptığı hareketi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ancak kurul Melo konusunda oy çokluğu ile ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti. Ancak Fernandao konusunda tribünlerin reaksiyon göstermesi (tribünlerden yabancı cisimler atılarak karşılık verilmesi) Fenerbahçeli futbolcuyu bu konuda farklı noktaya taşımış oldu.

CEZA GELİRSE KUPA MAÇINDA OLMAYACAK

Bu arada derbi maçında tribünlere yönelik yaptığı kol hareketi tartışma konusu olan Fernandao için ayrı bir tartışma da oyuncunun sevki veya ceza alması halinde perşembe günü oynanacak olan kupa maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda yaşandı. Birincisi talimatlara göre kurulların vereceği men cezalarının infazı konusunda lig ve kupa ayrımı yok.Yani ligdeki eyleminden dolayı men cezası alan bir futbolcu kupada da oynayamaz.

PFDK 1 GÜN ÖNCE TOPLANACAK

İkincisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kupa maçının PFDK'nın haftalık olağan toplantısını yapacağı güne (perşembe) denk gelmesi kurulun Fernandao dosyası konusunda bir gün önce olağanüstü toplanmasına neden olacak. Yine kurulun Brezilyalı oyuncu için ceza tayinine gerek görmesi ve Fenerbahçe'nin buna itiraz etmesi halinde Tahkim Kurulu da perşembe günü oynanacak olan maçtan önce toplanıp nihai kararı vermek zorunda kalacak.