Fernandes adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde, "Fernandes'in dönmesini istiyoruz. Gerçi ayrılık şekli pek hoş olmamıştı. Ancak herkes hayatta ikinci şansı hak eder. Bunu Ricardo Quaresma'da yaptık ve başarılı olduk. Aynı şeyi Fernandes'te de yapabiliriz. Şu anda bilmiyorum. Kendisiyle bir görüşmem lazım. Taraftarlarımızın da bu yönde bir talebi var. Önümüzdeki günlerde her şeyin netleşeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuş ve muhtemel transfere açık kapı bırakmıştı.

SERBEST BIRAKACAKLAR

Lokomotif Moskova'yla mukavelesi 2019'da tamamlanacak olan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a dönmek istediğini Rus ekibine bildirdi. Daha önce kariyerinde gitmek istemesine rağmen takımda tutulduğunda futbola küsen tecrübeli isimle ilgili ayrılık kararı alındı.

Lokomotif Moskova yöneticileri, ayrılmak istediğini ileten Fernandes'in takımda kalması halinde fayda sağlamayacağı görüşünde hemfikir oldular. Portekizli futbolcuyu göndererek yıllık kazancından kurtulmak isteyen Moskova ekibi tecrübeli futbolcuyu serbest bırakacak.

EN İYİ OLAN FORMAYI KAPACAK

Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği biliniyor. Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup'un istenilen performansa çıkamaması sonrası onun alternatifsiz olması sorgulanmıştı.

Fernandes'in takıma katılması halinde orta alanda büyük bir rekabet yaşanacak. Bu da Beşiktaş'ın yararına olacak. Çünkü aynı bölgede görev yapabilecek Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Manuel Fernandes üçlüsünden biri formayı giyebilecek. Ayrıca Gary Medel ve Necip de onları zorlayabilecek isimler.