Fernandes: Burada kalacağımın garantisi yok

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde yapacağı maç öncesi Lokomotiv Moskova karıştı.

Bir çok önemli transfer yapmasına karşın sezona istediği gibi başlayamayan Rus ekibi, son olarak kendi evinde Dinamo Moskova’yı da yenemedi.

Takımın yıldız isimlerinden eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile kulüp yönetimi arasında iplerin de kopma noktasına geldiği ortaya çıktı. 2014’ten itibaren kırmızı-yeşillilerin kadrosunda yer alan Portekizli futbolcu idarecileri hedef alan açıklamalar yaptı.

DAHA FAZLA PARA İSTEMEDİM

Sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyan futbolcu, anlaşma olmamasını kulüp yöneticilerinin saygısızlığına bağladı. Manuel Fernandes “Ben hiçbir zaman şu an kazandığımdan fazla para istemedim. Maddi konuları gündeme getirmedim. Sebep para değil. Kulüp yöneticilerinin saygısızlığı beni gücendiriyor” dedi.

BURADA KALACAĞIMIN GARANTİSİ YOK

Fernandes şöyle devam etti: “Sonsuza dek Lokomotiv’de oynamayacağım kesin. Burada kalacağımın bir garantisi yok. Bazı oyuncular gider, bazıları gelir, futbol böyle. Sadece saygı talep ediyorum ve bu saygıyı bana göstermediklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda kazandığımız şampiyonlukları düşünün. Para geri planda, mesele hiç para meselesi olmadı. Sözleşmeyle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar."

Manuel Fernandes ile Lokomotiv arasında aylardır, olası yeni sözleşme üzerine görüşmeler devam etmesine karşın henüz tarafarlar arasında bir anlaşmaya varılamadı.