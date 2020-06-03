Fernandes: Manchester United, İngiltere'nin en iyi takımı

2019-20 sezonunun devre arasında Sporting CP'den 55 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu Bruno Fernandes, Manchester United'dan övgüyle söz etti.

Instagram üzerinden Talent Ain't Enough'a röportaj veren Portekizli oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'daki performansını geliştirmesi gerektiğini söylerek şunları dile getirdi:

"Manchester United'a gelirken dünyanın en iyi kulüplerinden birinde olacağımı biliyordum. Bana göre Manchester United, İngiltere'nin en iyisi.

''DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM''

Gelecek yıllarda bugünden daha iyi olmayı hedefliyorum. Şu an en zorlu dönem. Rakipler oyununuzu tanımaya, nasıl hareket ettiğinizi öğrenmeye, nasıl pas atıp nasıl şut çektiğinizi görmeye başlıyor ve böylece işler daha da zorlaşıyor."