Bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes Rusya'da yılın futbolcusu seçildi. Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova forması ile göstermiş olduğu başarılı performans ile bu ödüle layık görüldü.

Bu sezon Rusya Ligi'nde çıktığı 28 karşılaşmada 2.385 dakika süre alan Portekizli yıldız oyuncu takımı adına 7 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Rusya Premier Lig 29. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Zenit'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Manuel Fernandes, "Başarılı bir sezon geçirdik. Bu şampiyonluğu hak ettik." diye konuştu.

Portekizli futbolcu öte yandan, "Bu benim ikinci şampiyonluğum. Daha önce 2004/05 sezonunda da Benfica'da şampiyonluk yaşamadıştım. Türkiye'de de Beşiktaş'ta şampiyonluğa çok yaklaşmıştık ama son haftalarda şanssızlıklar yaşadık." diye konuştu.