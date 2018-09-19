Fernandes'in maç yorumu

Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de görev alan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Manuel Fernandes, karşılaşma sonrasında konuştu.

BÖYLE BİR YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Fernandes, "Çok zor bir maçtı, ilk yarıya iyi başlayamadık. Sonra iyi bir dönemimiz oldu ancak 2. gol moralimizi bozdu. Böyle bir yenilgiyi hak etmedik" dedi.

ATMOSFERDEN ETKİLENMEDİM

Stadın atmosferi sorulan Portekizli, "Galatasaray'ın atmosferi benim için yeni bir şey değil, her zaman takımlarını çok iyi desteklerler. Bu yüzden bu atmosfer benim için bir problem değildi" cevabını verdi.