Fernandinho Galatasaray'ı takibe aldı

Sosyal medyada Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak sürpriz bir gelişme yaşandı.
G.SARAY'I TAKİBE ALDI
2013 / 2014 sezonu başında Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, resmi instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Brezilyalı yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
32 yaşındaki oyuncu 1.77 boyunda. Manchester City formasıyla 199 karşılaşmada görev alan Fernandinho 19 gol kaydederken takımına 20 asistlik de katkıda bulundu.