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Fernandinho Galatasaray'ı takibe aldı

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Fernandinho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmeye başladı.

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Sosyal medyada Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak sürpriz bir gelişme yaşandı.

G.SARAY'I TAKİBE ALDI

2013 / 2014 sezonu başında Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, resmi instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Brezilyalı yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

32 yaşındaki oyuncu 1.77 boyunda. Manchester City formasıyla 199 karşılaşmada görev alan Fernandinho 19 gol kaydederken takımına 20 asistlik de katkıda bulundu.

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