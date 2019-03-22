Fernando Alonso'nun Espor'da NASCAR hayali

Kariyerinde iki kez Formula 1 şampiyonu olan ve espor'a giriş yapan Fernando Alonso, kurmuş olduğu FA Racing markasıyla yapmayı düşündüğü planları anlattı.

SporX'te yer alan habere göre, eNASCAR Heat Pro League isminde bir NASCAR espor organizasyonu düzenlemek istediğni belirten İspanyol eski pilot, bunun için Codemasters ile çalıştıklarını belirtti.

''FARKLI BİR ŞEY YAPIYORUZ''

Alonso, ''Espor bir fantezi değil. Bu bir gerçek, uzun zamandır bunun arzusuyla yaşıyordum. Motor yarışlarını taraftara götürüyoruz. İyi veya kötü bir şey yapacağız demiyorum. Farklı bir şey yapacağız. FA Racing, bunun dışında iRacing, rFactor 2, DiRT Rally 2.0, Project Cars 2 ve Gran Turismo'da mücadele edecek.