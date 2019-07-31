Fernando: Banega ile oynamak büyük keyif

Galatasaray'ın 4.5 milyon euroya Sevilla'ya sattığı Fernando Reges, İspanya'da bir röportaj verdi. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Banega'nın takımda kalacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sporx'te yer alan habere göre, Sevilla'nın YouTube hesabına röportaj veren Brezilyalı futbolcu, ''Adapte olmanın daha zor olacağını düşünüyordum ama tüm futbolcular bana çok yardımcı oldu. Burayı çok sevdim. Herkes yardımcı olunca adapte olmak daha kolay oluyor. Çok iyi takım arkadaşlarım var.'' diye konuştu.

''BANEGA İLE OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM''

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan Ever Banega hakkında da konuşan Fernando, ''Orta sahada çok kaliteli isimler ile oynayacağım. Banega çok yetenekli bir futbolcu. Onunla oynamayı gerçekten çok seviyorum. Gudelj, Franco Vazquez, Joan Jordan ve Oliver Torres hepsi harika futbolcular. Hepsi çok yetenekli.'' dedi.

''SEVILLA'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM''

İspanya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Galatasaray'ın eski futbolcusu, ''Sevilla'da tek bir hedefim var, o da kazanmak. Sevilla'da olduğum için çok mutlu hissediyorum.'' sözlerini kullandı.