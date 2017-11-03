Fernando: Biz şampiyon olacağız

G.Saray'ın yıldız futbolcularından Fernando, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Süper Lig'de son iki haftada 5 puan kaybettik. Rakiplerimizin bize yaklaşmasını sağladık. Ama G.Birliği maçıyla yeniden kendimize geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

ÇOK SERT OYNUYORLAR

Galatasaray'ın şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğunu belirten Fernando, "Rakiplerimiz bize karşı sert oynamaya başladı. Fenerbahçe ve özellikle de Trabzonspor maçında bunu çok açık şekilde gördük. Hakemlerin sert fauller karşısında daha dikkatle olması gerekiyor" dedi.

TUDOR İLE UYUMLUYUZ

Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Fernando, "Hocamız Tudor ile birlikte müthiş bir uyum içerisindeyiz. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Arkadaşlarım ve ben Galatasaray için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" şeklinde konuştu.