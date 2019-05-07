Fernando Brezilya'da haftanın oyuncusu seçildi

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışının kaderini yakından etkileyecek mücadelede Beşiktaş’ı 1 gol 1 asistle yıkan Galatasaraylı Fernando, ülkesi Brezilya’da da alkış aldı.

Globo’nun ‘Haftanın Brezilyalı futbolcusu’ olarak her hafta düzenlediği haberde, Fernando bu haftanın en iyisi olarak vitrine çıkarıldı. ‘Fernando, Galatasaray’ı lig yarışında liderliğe taşıdı’ ifadesi kullanılırken, yıldız orta sahaya övgülerde bulunuldu.

Türkiye’de derbi atmosferinin çok yoğun geçtiği hatırlatılırken, bazı örnekler verildi. Galatasaray’ın daha önce Manchester United ve Milan maçlarında müthiş bir taraftar ortamı yarattığı belirtilirken, Beşiktaş derbisinde de benzer bir ortam kurulduğu vurgulandı. Fernando’nun böylesi yüksek tansiyonlu bir maçta sahanın en iyisi olduğuna dikkat çekildi.

1 gol 1 asistle oynadığı anımsatılan Brezilyalı futbolcunun, diğer saha içi rakamlarda da çok etkili olduğu aktarıldı. Fernando’nun Galatasaray’ı tam 22 hafta sonra liderliğe taşıdığı bildirildi.