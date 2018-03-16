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Fernando, F.Bahçe derbisinde ilk 11'de

Fenerbahçe maçının ilk 11'ini şekillendiren Fatih Terim, uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Fernando'ya derbide şans verecek.

Fernando, F.Bahçe derbisinde ilk 11'de
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Fatih Terim, Fernando'yu derbide ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor. En son yaklaşık 3 ay önce oynanan Göztepe maçında sahaya ilk 11'de çıkan Fernando, derbide formasına kavuşuyor.

DONK'UN YERİNE FERNANDO

Galatasaray'ın bu sezon kilit oyuncusu konumunda bulunan Fernando, Göztepe maçında sakatlanarak takımını yalnız bırakmıştı. Uzun süren sakatlığının ardından Karabükspor maçının son yarım saatinde şans bulan Brezilyalı yıldız, Konyaspor karşısında ise dinlendirilmişti.

Terim, son yapılan taktik idmanda Donk'un yerine as takımda  Fernando'yu denedi. 

KADIKÖY'DE GALİBİYETİ OLAN TEK G.SARAYLI

Öte yandan Brezilyalı ön libero, sarı-kırmızılı takımda Kadıköy'de galibiyet gören tek oyuncu. Fernando, 2008'de Porto formasıyla Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

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