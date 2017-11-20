Fernando: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yok

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando, Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.

Başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye şampiyonluk şansı tanımadı.

3 TAKIM ARASINDA GEÇER

Türkiye'deki şampiyonluk yarışına da değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Şampiyonluk yarışı bence dengeli gidiyor ve yarış içerisindeki herkesin eşit şansı var. Bence bu mücadele üç ekip arasında sonuç bulur: Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir. Umarım biz şampiyon oluruz. Yeni bir ekibiz ve bir oyun anlayışı inşaa etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PORTO'NUN İYİ SONUÇ ALMASINI UMUYORUM"

Beşiktaş - Porto maçına da değinen Brezilyalı futbolcu, "Doğruyu söylemek gerekirse, Porto için son derece zor bir maç. Beşiktaş mükemmel bir takım. Onların sahasında oynamak gerçekten zor. Porto istediği sonucu almak için topa sahip olmalı ve Beşiktaş'ın oynamasına izin vermemeli. Porto'nun iyi sonuç almasını umuyorum." dedi.