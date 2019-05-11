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Fernando: Galatasaray futbolcusu maçı bırakmaz

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Ç.Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fernando: Galatasaray futbolcusu maçı bırakmaz

Galatasaray undefined 'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fernando açıklamalarda bulundu.

GALİBİYETİ EMRE'YE ARMAĞAN EDİYORUZ

Galibiyeti sakatlanan Emre Akbaba'ya armağan ettiklerini kaydeden Fernando, "Çok önemli bir galibiyet, 3 puan. Ne yazık ki Emre'nin talihsiz bir sakatlığı var. Umarım en iyi şekilde sahalara, bizim aramıza döner. Bugün aldığımız 3 puanı Emre'ye armağan ediyoruz. Mükemmel mücadele ve sonunda gelen galibiyet. Bu galibiyet Emre'ye armağan olsun" dedi.

2-1 geriye düştükten sonra yılmadıklarını kaydeden Brezilyalı, "Birçok pozisyona girdik. 2-1 geriye düştükten sonra ister istemez moraller bozuldu ama biz Galatasaray'ız. Galatasaray oyuncusu maçı bırakmaz, elinden gelenin en iyisini yapar. Sonuna kadar mücadele ettik ve mükemmel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

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