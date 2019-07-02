Fernando, Galatasaray'a ihtar çekti

Galatasaray'la Sevilla arasında süren transfer pazarlığının perde arkası belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın Banega'yı istemesi sonrası İspanyol kulübü de Fernando'ya talip olmuştu. Kulübe ihtar çeken Brezilyalı gözden düştü ve Banega transferinde takas olarak kullanılacak.

FERNANDO SEVİLLA'YA GİTMEK İSTİYOR

Sevilla'nın teklifi sonrası kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen Fernando, bu talebini yönetimi iletti.

Ancak Brezilyalı ile yönetimin arasındaki ipleri koparan olay, oyuncunun kulübe alacaklarından dolayı ihtarname çekmesi oldu.

Sevilla'dan teklif aldığı dönemde böyle bir yol izleyen Fernando'ya kızan Galatasaray yönetimi, 31 yaşındaki oyuncuyu Sevilla'dan alınacak Banega transferinde takaslayacak.

Galatasaray, Sevilla'ya bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra Fernando'yu vererek bu transferi bitirecek.