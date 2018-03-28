Fernando: Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges ve eşi Bruna, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

"TERİM İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fatih Terim ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Fernando, "Fatih Terim'i gelmeden önce de tanıyordum. Ne kadar büyük bir hoca olduğunu biliyorduk. Galatasaray ile anlaştığında hepimiz çok mutlu olduk. Onun bize getirebileceklerinin ve kazandırabileceklerinin farkındaydık. Başladığından itibaren bize neler kattığını başta biz olmak üzere herkes gördü. Birçok büyük ve önemli isimle çalıştım ama onunla çalıştığım için çok mutlu olduğumu söylemeliyim" diye konuştu.

"HEPİMİZ AŞIRI BİR BİÇİMDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Ligde kalan 8 maçın ayrı ayrı final olacağını ifade eden Fernando Reges, "8 tane çok önemli maçımız var. Hepimiz aşırı bir biçimde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğinin farkındayız. 8 maçlık periyotta ilk 4 maçımız çok önemli. Trabzon maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her katıldığı turnuvada hedefi kazanmaktır, şampiyon olmaktır. Türkiye Kupası'nda da öyle. Taraftarımıza bu iki kupayı kazanarak mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.