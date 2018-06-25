Fernando Hierro: Isco inanılmaz bir yetenek

Fas ile oynayacakları son grup maçı öncesinde Sergio Busquets ile basın toplantısı düzenleyen İspanya Milli Takımı teknik direktörü Fernando Hierro takımını ve oynayacakları maçı değerlendirdi.

Hierro, "Fas çok iyi bir takım ve Portekiz'e karşı çok iyi bir maç çıkardılar. Onlara karşı oynamak çok zor. Çok hareketli bir takımlar. Bizim bu maçtan hedefimiz iyi bir futbolla 3 puan alarak grubumuzu birinci olarak tamamlamak. Fas'ın nasıl oynayacağını bilmiyoruz ama kendi gücümüze inanıyorum. Bu Dünya Kupası'nda her takım iyi oynuyor, artık futbol takımları daha eşit ve bu bence bu spor için çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"EN KRİTİK OYUNCU ISCO"

Julen Lopetegui'nun son dakikada takımdan ayrılışından sonra takımın başına geçmenin onun için nasıl olduğu sorulunca, Hierro, "Bu formayı giydiğim an zaten bir teknik direktör olmuştum. Benim içi bir fark yok." dedi. Bunun yanında, oyununu gidişatını değiştirecek oyuncusunun kim olduğu sorusuna cevap veren Hierro, "Isco çok özel bir oyuncu, hem çok savaşan bir oyuncu hem de inanılmaz bir yetenek. Ondan beklentim bu yönde büyük" ifadelerini verdi.