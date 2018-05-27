Fernando için 7.5 milyon euroluk teklif geldi

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, üst üste 3. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi final maçında şanssız bir an yaşandı. Sezonun en formda ismi Salah, Ramos'la girdiği ikili mücadelenin ardından omzundan sakatlandı, gözyaşları içinde oyundan çıktı.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ardından futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid, aynı sezonda her iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sahur programına katıldı. Orman, şekilcilik yapmadığını ve Allah için ibadet ettiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ni 5. kez kazanan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Kupanın adı CR7 olarak değiştirilebilir" dedi.

Real Madrid-Liverpool maçında sakatlanan Mohamed Salah'ın sağlık durumu hakkında konuşan Jürgen Klopp, "Dünya Kupası'nı kaçırabilir" dedi. Mısır Futbol Federasyonu ise farklı bir açıklama yaptı.

Ali Koç, seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'la devam edip etmeyeceği hakkında konuştu. Koç, "Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. Ancak taraftarın da beklentisi var" dedi.

1 Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sahur programına katıldı. Orman, şekilcilik yapmadığını ve Allah için ibadet ettiğini söyledi.

2 Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 olabilir Şampiyonlar Ligi'ni 5. kez kazanan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Kupanın adı CR7 olarak değiştirilebilir" dedi.

3 Ali Koç: Aykut Kocaman'la devam etmek isterdim Ali Koç, seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'la devam edip etmeyeceği hakkında konuştu. Koç, "Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. Ancak taraftarın da beklentisi var" dedi.

4 Salah Dünya Kupası'nda oynayacak mı Real Madrid-Liverpool maçında sakatlanan Mohamed Salah'ın sağlık durumu hakkında konuşan Jürgen Klopp, "Dünya Kupası'nı kaçırabilir" dedi. Mısır Futbol Federasyonu ise farklı bir açıklama yaptı.

5 Karius: Herkesten özür diliyorum Şampiyonlar Ligi finalinde skandal goller yiyen Liverpool kalecisi Karius, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

6 Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ardından futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid, aynı sezonda her iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.

7 Klopp: Salah, Dünya Kupası'nı kaçırabilir Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sakatlanan Muhammed Salah'ın durumu hakkında bilgi verdi.

8 Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak Başkan Fikret Orman'ın "Atiba'nın 1 yıl daha kalmasını istiyoruz" şeklindeki açıklamalarının ardından, Kanadalı futbolcu da kariyerine siyah-beyazlı kulüpte devam etmek istediğini söyledi.

9 Bursaspor genel kurulunda gerginlik Yeşil beyazlı kulübün olağan genel kurulunun ilk oturumunda gerginlik yaşandı.