Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.
FERNANDO İSTANBUL'A DÖNDÜ
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Reges, İstanbul'a döndü.
KARABÜK MAÇINDA SAHADA OLACAK
Brezilyalı futbolcu önceden planlanan kuvvet, denge ve koordinasyon çalışmalarını yaptı.
Başarılı orta saha oyuncusunun 24. hafta oynanacak Karabükspor müacadelesinde sahada olması bekleniyor.