Alanyaspor maçından sonra iddialı açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman "Bu oyun bizi bırakın Türkiye şampiyonluğunu, Avrupa şampiyonluğuna kadar taşır." dedi.

Aykut Kocaman: Bu oyun bizi Avrupa şampiyonluğuna taşır

Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Fernando, İstanbul'a döndü. Brezilyalı futbolcunun Karabükspor maçında sahada olması bekleniyor.

3

Cengiz Ünder durdurulamıyor

Roma forması giyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz hafta 2 gol atıp 1 asist yapmıştı. Milli futbolcu bu haftayı da boş geçmedi ve Udinese ağlarına harika bir gol bıraktı.