Fernando Muslera'dan seyircisiz oynama tepkisi

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanma kararı hakkında "Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılıların erteleme talebi üzerine Fernando Muslera'dan da bir açıklama geldi.

"FUTBOLCULARIN SAĞLIĞI FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİDİR"

Uruguaylı file bekçisi futbolcuların da sağlığının önemli olduğunu ifade ederek, "Her insanın ve futbolcuların sağlığı bir futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.

Donk ve Lemina da sosyal medya hesaplarından çarpı işareti paylaştı.