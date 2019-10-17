Fernando Reges: Kararımdan pişman değilim

İki sezonluk Galatasaray kariyerinin ardından La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanyol basınına konuştu.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda, iki Süper Lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fernando, ''Kendimi çok iyi hissediyorum. 25 yaşında gibiyim ve 5-6 yıl daha top oynayabilirim.'' dedi.

Sevilla kariyeriyle ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Sezona iyi başladık. Tabii ki her maçı kazanamazsınız, elbette kaybedeceğiniz maçlar da olacak. Her maç zor ancak Real Madrid ve Barcelona'ya karşı daha zor maçlar oynayacağız, daha çok mücadele etmeliyiz.'' şeklinde görüş bildirdi.

Galatasaray'dan ayrılarak Sevilla'ya transfer olan 32 yaşındaki Fernando, aldığı karardan dolayı pişman olmadığını söyledi.

"SEVİLLA'YA GELEREK KARİYERİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATTIM"

Brezilyalı deneyimli orta saha oyuncusu, ''La Liga dünyanın en iyi liglerinden biri, çok büyük bir marka. Sevilla'ya gelerek kariyerim için büyük bir adım attım. Burada mutluyum ve kararımdan pişman değilim.'' dedi.

Fernando Reges, Sevilla'nın teklifinin Galatasaray için sürpriz olduğunu söylerken, transfer süreciyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

''Galatasaray'da iki sezon üst üste şampiyon olduk. Transfer döneminde her şey çok hızlı gelişti. Galatasaray bu teklifi beklemiyordu ve Sevilla'dan teklif geldiğinde gitmemi istemediler. Ancak La Liga'da oynamak için oldukça heyecanlıydım. Teklif geldiğinde Galatasaray'a, ayrılmak istediğimi ilettim''