Fernando, Sevilla'ya transfer oldu

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer oldu.

YAKLAŞIK 4-5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Ndiaye'nin ardından Fernando Reges de Galatasaray'dan ayrıldı. Bir süre adı Sevilla ile anılan Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibiyle anlaştı.

Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Fernando'nun, Sevilla'nın deneyimli futbolcuları Banega ya da Mesa'dan biriyle takasta kullanılacağı ifade edilmişti.

Ancak İspanyol basınında çıkan son habere göre, takas konusunda kulüpler anlaşamadı. Sevilla'nın Fernando için Galatasaray'a 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcunun transfer detaylarını ise henüz KAP'a bildirmedi.

NDİAYE'DEN SONRA FERNANDO

Öte yanda devre arasında yaptığı operasyonla savunma hattında radikal değişiklikler yapan Fatih Terim, yaz transfer döneminde de orta sahayı yeniliyor.

Kiralık sözleşmesi sona eren Ndiaye'nin ardından Fernando da gönderildi.

Fernando, geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 32 kez sarı-kırmızılı formayı giyerken, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.