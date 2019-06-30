Fernando Sevilla'yla anlaştı

Galatasaray, Fernando Reges ile yollarını ayırıyor...
La Liga ekibi Sevilla ile her konuda anlaşan Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Yaşanan bu gelişme üzerine Banega transferini takas yoluyla çözmeyi planlayan Cimbom'un bu teklifi İspanyol temsilcisine ilettiği öğrenildi.
Sevilla'nın ise Galatasaray'dan gelen takas önerisini düşünmek için süre istediği ve büyük ihtimalle olumlu yanıt vereceği ifade edildi.
İKİ ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ
İki sezon önce Tudor döneminde transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla üst üste iki yıl şampiyonluk yaşadı.