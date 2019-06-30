Fernando Sevilla'yla anlaştı

G.Saray ve F.Bahçe'nin transferleri üst üste açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrilmişti. Siyah-beyazlı kulübün, Tyler Boyd ve Luciano Narsingh ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Muriç için Ç.Rizespor'a yeni teklif

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Ç.Rizespor'a 2.5 milyon euro + Berke Özer ve Barış Alıcı'yı bu iki oyuncunun yanı sıra Alper Potuk ya da Sadık Çiftpınar ikilisinden birini vermeyi teklif etti.