1 Fernando Türkiye'den ayrıldı Sevilla ile anlaşan Fernando Reges, Lizbon'a uçtu. Brezilyalı futbolcunun oradan da Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

2 Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Deniz Türüç, "3 büyük takımda da oynarım" dedi. Deniz için en ciddi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.

3 Udinese Dorukhan'ı transfer ediyor Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın ardından, Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz de Serie A yolunda. İtalyanların teklifi 10 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

4 Abdullah Avcı, pas çalışmasına Karius'u da aldı Abdullah Avcı, Alman kaleci Karius'u antrenmanlarda oyuna dahil ederek, pas becerisini yükseltmeyi hedefliyor.

5 Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım Galatasaay'ın yeni transferi Emre Mor, deneyimli teknik adam Fatih Terim'e özel hayatına dikkat edeceğini ve artık futbola odaklanacağını söyledi.

6 ABD'nin 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası zaferi 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonu ABD Milli Takımı için New York'ta kutlama düzenlendi.

7 Alanyaspor, Salih Uçan'ı transfer etti Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan 25 yaşındaki Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

8 Arsenal'in siyahi futbolcusuna ırkçı saldırı Arsenal'in, Bochum'a kiraladığı 20 yaşındaki futbolcusu Jordi Osei-Tutu, hazırlık maçında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Tutu, sahayı gözyaşları içerisinde terk etti.

9 Hasan Ali idmanlara devam ediyor Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, tatilde bireysel antrenmanlara devam ediyor. Deneyimli sol bek, çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.