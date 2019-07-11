Fernando Türkiye'den ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Reges, Türkiye'ye veda etti.
ÖNCE LİZBON'A ORADAN DA SEVİLLA'YA
Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Brezilyalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti.
Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi. Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
4.5 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın bu transferden 4.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
ŞAMPİYONLUKLARDA PAYI BÜYÜK
Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 47 maçta forma giyerken, 4 gol attı 4 de asist yaptı. Performansıyla göz dolduran Fernando, Galatasaray'ın üst üste kazandığı 2 şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.
Özellikle 2 sezon üst üste şampiyonluk düğümünün çözüldüğü Beşiktaş maçlarında goller atan deneyimli orta saha, kariyerini İspanya'da sürdürecek.