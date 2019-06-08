Fernando ve Mariano satış listesinde

Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı Fatih Terim, kadroda revizyona gidiyor. Terim, hem yaşı hem de maliyeti sebebiyle Brezilyalı isimler Fernando ve Mariano'nun satışına onay verdi.

MARİANO VE FERNANDO GÖNDERİLECEK

Galatasaray, Finansal Fair Play kurallarına uymasına rağmen maaş bütçesini düşürmeye devam edecek. Cimbom bu doğrultuda gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek olan Fernando ile Mariano'yu satacak.

Oyuncuların bedava takımdan ayrılmasını istemeyen yönetim, Brezilya'dan teklifler alan iki futbolcuyu da elden çıkaracak. Sağ beke Şener Özbayraklı'yı alacak olan Galatasaray, orta sahayı da genç isimlerle takviye edecek.

Yıllık 3.3 milyon euro kazanan Fernando ve 2.3 milyon euro kazanan Mariano'nun takımdan ayrılmasıyla maaş bütçesinde de büyük rahatlama yaşanacak.