Fernando ve Rodrigues: Bugün savaşarak kazandık

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Rodrigues ve Fernando açıklamalarda bulundu.

SAVAŞARAK KAZANDIK

Maçı savaşarak kazandıklarını belirten Rodrigues "Hem benim için hem de takım için fantastik bir geceydi, gol attığım ve takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Son ana kadar savaştık ve istediğimizi aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Fernando ise "Maça iyi başlamak ve golü de erken bulmak çok önemliydi. Dakika olarak erken bir gol attığım için çok mutluyum. Artık önümüzde 3 final maçı var. Bu maçları kazanmak zorundayız. Bu maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Başakşehir'i yendik, Beşiktaş'ı yendik. Mutlaka çok zorlu üç maç bizi bekliyor, Başakşehir ve Beşiktaş maçından bir farkları olmayacak." şeklinde konuştu.