Fernando: Zor şartlarda 3 puan aldık

Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fernando Reges kısa bir değerlendirmede bulundu.

Fernando Reges, aldıkları 3 puanın öneminin altını çizerken, saha şartlarının daha iyi olması halinde çok daha iyi bir skor alabileceklerini dile getirdi.

İşte Fernando'nun maç sonundaki açıklamaları şu şekilde:

''Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik.''